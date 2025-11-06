Στην ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που ασκήθηκε σε τέσσερα ανώτερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - ανάμεσά τους και ο νυν αρχηγός του, Τρύφωνας Κοντιζάς για το πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες που σημειώθηκε στα ανοιχτά της Πύλου το 2023 στο οποίο περίπου 650 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αναφέρεται σε δημοσίευμά του το BBC.

Το αλιευτικό σκάφος Adriana βυθίστηκε στα ανοικτά των ελληνικών ακτών με τους επιζώντες να υποστηρίζουν ότι το σκάφος ανατράπηκε αφού η ελληνική ακτοφυλακή έκανε μια αποτυχημένη προσπάθεια να το ρυμουλκήσει, κάτι που οι ελληνικές αρχές αρνούνται.

Το δημοσίευμα, αναφέρεται στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε σχέση με το περιστατικό καθώς το αναθεωρητικό δικαστήριο του Πειραιά έκανε δεκτή την προσφυγή των δικηγόρων που εκπροσωπούν επιζώντες και συγγενείς θυμάτων και ο εισαγγελέας παρήγγειλε να δικαστεί ο νυν αρχηγός της Ελληνικής Ακτοφυλακής και ακόμη τρεις ανώτεροι αξιωματικοί.

Μεταξύ των κατηγοριών που επικαλείται το εφετείο είναι η ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε διεθνή ύδατα αλλά εντός της ζώνης διάσωσης της Ελλάδας, η έκθεση εξ αμελείας με νομική υποχρέωση διάσωσης ανθρώπων που οδήγησε σε θάνατο και η επανειλημμένη έκθεση άλλων ανθρώπων σε κίνδυνο λόγω παράλειψης.

Οι εισαγγελείς αποφάσισαν τον περασμένο Μάιο ότι 17 μέλη της ελληνικής ακτοφυλακής θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου του πλοίου της ακτοφυλακής, του τότε αρχηγού της ακτοφυλακής, αντιναύαρχου Γιώργου Αλεξανδράκη και του επόπτη του εθνικού κέντρου έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, απάλλαξαν τον Τρύφων Κοντιζά και τους τρεις άλλους ανώτερους αξιωματικούς από κάθε ευθύνη.Τώρα, αυτό ανατρέπεται από την απόφαση του αναθεωρητικού δικαστηρίου, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή των δικηγόρων που εκπροσωπούν επιζώντες του ναυαγίου,

Το Adriana είχε αναχωρήσει από τη Λιβύη με προορισμό την Ιταλία τον Ιούνιο του 2023 και παρακολουθούνταν από σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής για περίπου 15 ώρες στα ανοιχτά της Πύλου πριν βυθιστεί. Μερικοί από τους 104 επιζώντες αποκάλυψαν αργότερα ότι ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής προκάλεσε τη βύθιση του σκάφους ρυμουλκώντας το πολύ γρήγορα μακριά όταν το σκάφος ταλαντευόταν.

Αν και ανασύρθηκαν από τη θάλασσα μόνο 82 σοροί, πιστεύεται ότι εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι έχουν πεθάνει καθώς στο πλοιάριο επέβαιναν εκατοντάδες μετανάστες.

