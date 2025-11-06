Ολοκλήρωσε τις διήμερες συνεδρίες της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος - Αποφάσεις

Συνήλθε χθες και σήμερα, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 169ης Συνοδικής Περιόδου.

Κατά τις δύο συνεδρίες, σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη, η ΔΙΣ:

- Ασχολήθηκε με το προ μηνός διεξαχθέν στη Θεσσαλονίκη Β' Διεθνές Συνέδριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συμπλήρωση 100 ετών από την έκδοση του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ, με θέμα «Η Ορθόδοξη θεολογία και η ‘'οντολογία'' της τεχνολογίας: ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες». Ο Μακαριώτατος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους στην Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για την μεγάλη επιτυχία του και αποφάσισαν την αποστολή ευχαριστηρίων επιστολών στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ, στους Αρχιεπισκόπους Κύπρου Γεώργιο και Αλβανίας Ιωάννη, οι οποίοι συμμετείχαν αυτοπροσώπως, στους Προκαθημένους των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών που συμμετείχαν μέσω εκπροσώπων τους σε αυτό, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος το στήριξε με την παρουσία του, στην υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στην υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, καθώς και σε όσους συνέβαλαν στην πανθομολογουμένως επιτυχή έκβασή του.

Επίσης εξέφρασε την ευαρέσκεια και τις ιδιαίτερες ευχαριστίες Της στους παρακάτω χορηγούς του εν λόγω Συνεδρίου: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εσωτερικών / Τομέας Μακεδονίας-Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμο Θεσσαλονίκης/60ά «Δημήτρια», Ιερές Μητροπόλεις Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και Θεσσαλονίκης, Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, STEM SHIPPING, SAMIOTAKIS CATERING SERVICES, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε. και Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

- Αποφάσισε την απονομή του Χρυσού Σταυρού του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου, της ανώτατης τιμητικής διάκρισης της Εκκλησίας της Ελλάδος, στον μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Θεόκλητο.

- Ενέκρινε το αίτημα του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες περί της υπογραφής Μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα έχει ως στόχο την υλοποίηση των κάτωθι σκοπών με επίκεντρο το Γραφείο:

• Συμμετοχή στον διάλογο για την ειρήνη, την συμφιλίωση και την συνεργασία των λαών της Ευρώπης, προωθώντας και ενισχύοντας πολιτιστικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συνοχής της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με σεβασμό στην ποικιλία των εθνικών και πολιτιστικών ταυτοτήτων της Ευρώπης.

• Υποστήριξη και προαγωγή του πνευματικού και πολιτιστικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίως μέσα από την συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και κάθε άλλου ευρωπαϊκού φορέα.

• Ανάπτυξη των σχέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας με τις Εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες και τους εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Συμμετοχή σε δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφoρoύv στην θρησκευτική, πνευματική και οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, ώστε να ενισχυθούν οι αρχές του αλληλοσεβασμού, της αλληλοκατανόησης και της αλληλεγγύης, μέσα σε πνεύμα καταλλαγής και ενάντια στην ξενοφοβία και τις φυλετικές διακρίσεις.

• Διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, σεμιναρίων, ομάδων εργασίας, συνεδρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων για θέματα τα οποία αφορούν στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, την Ευρώπη, την Ιστορία, την Τέχνη, την Έρευνα, την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον, την Υγεία, την Διπλωματία κ.ά.

• Ανάπτυξη κοινών δράσεων για τον από κοινού σχεδιασμό, διαμόρφωση και διενέργεια ερευνών σε εξειδικευμένα επιστημονικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θεματικά πεδία.

• Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω συνεργασιών με ευρωπαϊκούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

• Προβολή κοινών δράσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

- Επίσης ενέκρινε το αίτημα του ίδιου Γραφείου περί της συνδιοργάνωσης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα, Ημερίδας σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, με θέμα «Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μια Ευρώπη που αλλάζει». Στόχος της εν λόγω Ημερίδας είναι η ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει η Εκκλησία της Ελλάδος στην καλλιέργεια της Χριστιανικής κληρονομιάς της Ευρώπης και της αλληλοκατανόησης των λαών της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

- Ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας για τον Απολογισμό της Φιλανθρωπικής Διακονίας κατά το παρελθόν έτος 2024 της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την οποία δόθηκε συνολικώς το ποσό των 127.703.929,57 ευρώ, καθώς και 2.728.534,51 κιλά τροφίμων διαφόρων ειδών. Κατά το έτος 2023 οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 119.319.020,66 ευρώ και 3.689.327,48 κιλά. Ο συνολικός αριθμός των εκκλησιαστικών δομών Φιλανθρωπίας ήταν 4.190, των εθελοντών των δομών φιλανθρωπίας 14.934 άνθρωποι και ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων από την προσφορά της Εκκλησίας ήταν 1.456.671 συνάνθρωποί μας, ενώ κατά το έτος 2023 οι ωφελούμενοι ήταν 1.296.512.

- Ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος: α) περί του διεξαχθέντος στον Βόλο, από 24 έως 26 Αυγούστου 2025, 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος και Στελεχών Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «Η Ορθόδοξη ανθρωπολογία στον καιρό της Τεχνητής Νοημοσύνης», και β) περί του πραγματοποιηθέντος, από 5 Νοεμβρίου 2024 μέχρι 8 Απριλίου 2025, 2ου Πανελληνίου Διαδικτυακού Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος, Κατηχητών και Κατηχητριών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο είχε ως κεντρικό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της κατήχησης των νέων. Η ΔΙΣ ενέκρινε την πραγματοποίηση του 3ου Πανελληνίου Διαδικτυακού Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Στελεχών της ποιμαντικής της νεότητος, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026.

- Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως περί του διεξαχθέντος από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, ΙΘ' Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, με θέμα «Η ιερότητα της Θείας Λατρείας στην εποχή της εκκοσμικεύσεως».

- Ενέκρινε, κατόπιν της προτάσεως της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος: α) Την επίσημη παρουσίαση του Τόμου των Πρακτικών του Γ' Επιστημονικού Συνεδρίου Μνήμης Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικό τίτλο: «Η κληρονομιά των προσφύγων και η Νεοελληνική Κοινωνία του 20ού αιώνος. Θρησκευτικές παραδόσεις, συγγραφείς, τέχνη, σωματεία, διαφύλαξη της μνήμης». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συνοδικού Μεγάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ομιλητής εκ μέρους της ορίσθηκε ο μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος. β) Την διοργάνωση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «Μικρά Ασία - Πόντος: Ενθυμήματα», κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

- Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων περί του Διεθνούς Συνεδρίου των Διευθυντών Θρησκευτικών Υπηρεσιών των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ και των συνεργαζόμενων χωρών με θέμα «Η ουσία του χαρακτήρα και της αποστολής των στρατιωτικών ιερέων σήμερα». Το εν λόγω Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 26 έως 30 Ιανουαρίου 2026.

- Όρισε, κατόπιν προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, τα οποία θα προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως για την προσεχή τετραετία 2026-2029.

- Έθεσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου το Δ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο θα διοργανώσει η Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, από 14 έως 15 Νοεμβρίου 2025, με θέμα «Μαρτυρικά 2025. Χριστιανισμός, Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη».

- Ενημερώθηκε από τον ορισθέντα εκπρόσωπό της μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος Κύριλλο περί της εκδήλωσης βράβευσης των διακριθέντων στον πανελλαδικό και παγκύπριο λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος «Ηρώων γη κι ηρώων μορφές», με αφορμή την συμπλήρωση 70 ετών από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο, την περίοδο 1955-1959, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στα εκπαιδευτήρια «Ελληνική Παιδεία» και διοργάνωσαν οι Εκδόσεις «Έαρ» και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία». Ο διαγωνισμός τελούσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' και του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959.

- Ενέκρινε τον διορισμό του αρχιμανδρίτη π. Στεφάνου Καππέ ως πρωτοσυγκέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας.

- Ενέκρινε τον Κανονισμό συστάσεως και λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Εκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός ‘'Ο 'Αγιος Δαμιανός''» της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.

Τέλος, η ΔΙΣ ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

