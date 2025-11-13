Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 ολοκληρώνεται η Πολυεθνική Άσκηση «ΩΡΙΩΝ-25» των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και συμπεριέλαβε τη σχεδίαση και υλοποίηση πολλαπλών αντικειμένων Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ – ΔΕΕ).

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Πάχης Μεγάρων, η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV DAY) της άσκησης, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτελέστηκαν σύνθετα αντικείμενα επιχειρησιακής φύσης, όπως παρακάτω:

● Διείσδυση από αέρος με άλμα Ελεύθερης Πτώσης (ΕΠ) και Στατικού Ιμάντα (ΣΙ).

● Εκτέλεση μη Συναινετικής Νηοψίας (Maritime Interdiction Operation – Visit Boat Search Seizure/MIO – VBSS).

● Άμεση Επιθετική Ενέργεια (Direct Action – DΑ) με παροχή εικόνας από UAV και άμεσης υποστήριξης δια πυρών (Close Combat Attack – CCA).

● Τερματική Καθοδήγηση Αεροσκάφους (Α/Φ) από JTAC (Joint Terminal Attack Controller).

● Αμφίβια Ενέργεια (Amphibious Assault).

● Αντιμετώπιση εχθρικής απειλής με χρήση Drones.

● Ρίψη Φορτίου CDS (Container Delivery System) από αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

● Εκκένωση προσωπικού με χρήση SPIES (Special Patrol Insertion/Extraction System) και απομάκρυνση λέμβου με είσοδο εντός ελικοπτέρου CH-47.

● Άλμα Επίδειξης Ελεύθερης Πτώσης (Military Free Fall Demonstration Jump).

Την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρακολούθησαν:

● Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, oι Πρέσβεις στην Ελλάδα της Ρουμανίας κ. Carmen Ileana Michalescu, της Κροατίας κ. Aleksandar Sunko και της Ελβετίας κ. Stefan Estermann, o Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, o Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, o Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, o Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Μανουράς.

● Εκπρόσωποι των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).

● Ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί Σχηματισμών και Μονάδων ΕΔ – ΔΕΕ καθώς και ξένοι Διοικητές των ΕΔ – ΔΕΕ των συμμετεχουσών χωρών.

● Ακόλουθοι Άμυνας (ΑΚΑΜ) στην Αθήνα, των συμμετεχουσών χωρών.

Η άσκηση «ΩΡΙΩΝ» διεξάγεται από το έτος 2018 σε ετήσια βάση, και προσελκύει από το 2021 τμήματα ΕΔ – ΔΕΕ από φίλες και σύμμαχες χώρες. Στην άσκηση «ΩΡΙΩΝ – 25» συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ιταλία, η Κροατία, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ρουμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.