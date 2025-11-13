Στη δημοσιότητα έβγαλε η ΕΛΑΣ βίντεο από τη σημερινή πρωινή επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και στις φυλακές Κορυδαλλού για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημοσίους λειτουργούς.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ελέγχθηκαν 3 κρατούμενοι που φέρεται να είχαν ρόλο καθοδηγητή στη σπείρα.

Πηγή: skai.gr

