Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,72%- Στα 114,23 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται στα επίπεδα των 1.450 μονάδων.

Ήπιες μεταβολές κατέγραφαν οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν μία πρώτη ψύχραιμη αντίδραση, στον απόηχο του εκλογικού αποτελέσματος στη Γαλλία, με τους επενδυτές να προσπαθούν να "διαβάσουν" την επόμενη ημέρα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.450,92 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,72%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.434,57 μονάδες (-0,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 114,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.577.254 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,66%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,81%), του ΟΤΕ (+1,92%), της Jumbo (+1,85%), των ΕΛΠΕ (+1,79%), της Πειραιώς (+1,69%) και της Alpha Bank (+1,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (-1,79%), της Μυτιληναίος (-0,91%) και της Εθνικής (-0,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 5.100.218 και 4,244.550 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 18,94 εκατ. ευρώ και η Epsilon Net με 18,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 32 πτωτικά και 35 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) +8,00% και Παϊρης +5,60%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δρομέας -3,37% και Δομική Κρήτης -2,96%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,9500 +3,81%

ALPHA BANK: 1,6575 +1,50%

AEGEAN AIRLINES: 11,7000 -0,26%

VIOHALCO: 6,2000 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,8400 +0,96%

ΔΑΑ:7,7980 +0,13%

ΔΕΗ: 11,4000 +1,15%

COCA COLA HBC:32,4800 +1,18%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6000 +0,78%

ΕΛΠΕ: 8,2300 +1,79%

ELVALHALCOR: 1,8760 -0,32%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0200 -0,55%

ΕΥΔΑΠ: 5,6800 +0,71%

EUROBANK: 2,1260 -0,28%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0500 +0,71%

MOTOR OIL: 23,4200 +1,56%

JUMBO: 27,5000 +1,85%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,8800 -0,91%

ΟΛΠ:25,9500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,0000 -0,27%

ΟΤΕ: 13,8200 +1,92%

AUTOHELLAS:11,9200 +1,02%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7220 +1,69%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5600 -0,34%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2500 -1,79%

