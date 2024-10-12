Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί που μπήκαν στη μονοκατοικία της οδού Καΐρη στις Σαράντα Εκκλησιές, στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εντόπισαν έναν άντρα και μια γυναίκα νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν Βρετανοί. Οι σοροί βρίσκονται σε προχωρημένη σήψη. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Thestival, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας. Το ζευγάρι των ηλικιωμένων νοίκιαζε το σπίτι τα τελευταία εννέα χρόνια.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία. Κλιμάκιο του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής ερευνά την οικία για να συλλέξει στοιχεία που θα δείξουν τι έχει συμβεί.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.