Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί μία 53χρονη αστυνομικός ύστερα από καταγγελία του 57χρονου εν διαστάσει αστυνομικού συζύγου της, ότι τον απείλησε με μαχαίρι. Ο ίδιος στην καταγγελία του ανέφερε ότι δέχεται επαναλαμβανόμενες απειλές από την 53χρονη, τόσο λεκτικά όσο και μέσω αποστολής τηλεφωνικών μηνυμάτων.

Η 53χρονη συνελήφθη και εις βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή, κατ' εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία μαχαιριού και οπλοχρησία (απειλή με μαχαίρι).

Παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, από το οποίο πήρε αναβολή, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή της μέχρι να δικαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.