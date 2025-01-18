Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα «επιστρέφουν» στους δημότες

Τι γίνονται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα όταν «πεθαίνουν»; Οι παλαιότεροι μπορεί και να θυμούνται σχετικά ρεπορτάζ αμέσως μετά τις εορτές, με το πρόβλημα στους δρόμους της πόλης, που γέμιζαν από παρατημένα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, σε εποχές που η έννοια της ανακύκλωσης δεν είχε μπει ακόμη στη συνείδηση και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Τα χρόνια πέρασαν, το πρόβλημα δεν σταμάτησε να υπάρχει, όμως πλέον πολλοί δήμοι έχουν βρει πρακτικές και δημιουργικές λύσεις, με σύμμαχο την ανακύκλωση. Όπως ο δήμος Αγίας Παρασκευής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα συλλέξει τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα και στη συνέχεια, θα αναλάβει την κοπή τους και θα διανείμει δωρεάν ξυλεία στους δημότες. Το μόνο που ζήτησε η δημοτική Αρχή είναι να μην πετάνε τα δέντρα στους κάδους οικιακών απορριμμάτων, αλλά να τηλεφωνούν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου και στη συνέχεια να τα τοποθετούν μπροστά από την οικία τους, για την άμεση περισυλλογή τους.

«Φέτος τα χριστουγεννιάτικα δέντρα επιστρέφουν. Δεν πετάμε τίποτα, αλλά το αξιοποιούμε προς όφελος των πολιτών», είπε ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης, ο οποίος τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί μετά τις γιορτές γεμίζουν οι δρόμοι από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Το θέμα δεν είναι να τα μαζέψει ο δήμος, αυτό ούτως ή άλλως γινόταν και θα γίνει. Το θέμα ήταν και είναι, τι θα τα κάνει αμέσως μετά. Έτσι, εμείς σκεφτήκαμε αυτή τη λύση. Να τα συλλέξουμε, να τα τεμαχίσουμε και να τα επιστρέψουμε στους δημότες ως καύσιμη ύλη. Φυσικά, η προτεραιότητα θα δοθεί στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, από εκεί θα ξεκινήσει η διανομή των ξύλων».

Και προσθέτει: «Το ίδιο θα κάνουμε και με το χριστουγεννιάτικο δέντρο της κεντρικής πλατείας, το οποίο είναι φυσικό με ύψος 12 μέτρα».

Ως προς τον όγκο που καλείται να διαχειριστεί ο δήμος, ο κ. Μυλωνάκης επισημαίνει: «Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε μαζέψει κάπου 150 δέντρα, όμως η περισυλλογή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, θα φτάσει και μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς δεν ξεστολίζουν όλοι στις 7 και 8 Ιανουαρίου. Είναι πολλοί που ξεστολίζουν αργότερα και κυρίως οικογένειες με παιδιά, τα οποία χαίρονται το στόλισμα στο σπίτι. Επομένως η ποσότητα των δέντρων θα αυξηθεί».

Και για το κατά πόσο ανταποκρίνονται οι δημότες στο κάλεσμα του δήμου, να μην πετάνε τα δέντρα στους κάδους απορριμμάτων, ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής απαντά: «Υπάρχουν τηλεφωνήματα στην αρμόδια υπηρεσία για να πάμε να τα πάρουμε, όμως γενικά ο κόσμος τα κατεβάζει και τα παρατάει όπου βρει. Το έργο μας γίνεται πιο δύσκολο έτσι, αλλά φυσικά η υπηρεσία θα ανταποκριθεί και σε αυτό».

Ένας άλλος δήμος του λεκανοπεδίου, αυτός της Φιλοθέης-Ψυχικού, προχωρά στη λύση της παραγωγής λιπάσματος μέσω της κομποστοποίησης. Επίσης, έχει ζητήσει από τους δημότες να μην παρατάνε όπου βρουν τα δέντρα, να τα τοποθετούν ξεχωριστά από τα υπόλοιπα κλαδέματα ή τα απορρίμματα και να καλούν το Τμήμα Καθαριότητας, ώστε να γίνει οργανωμένη περισυλλογή. Στη συνέχεια, ο δήμος τα μεταφέρει στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.

Και ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού είναι από αυτούς που καλούνται να διαχειριστούν έναν μεγάλο όγκο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων. «Είναι περίπου 30 δέντρα την ημέρα αυτά που μαζεύουμε και ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, μόλις στις 2 Ιανουαρίου μαζέψαμε το πρώτο δέντρο», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Βασίλης Λιάπης. Και συνεχίζει: «Ειδικά αυτή την εβδομάδα υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη συγκέντρωση δέντρων. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο άμεσοι γίνεται στην περισυλλογή. Είναι ενήμεροι οι δημότες, για να μην τα αφήνουν όπου να 'ναι, στους κάδους και στους δρόμους».

Για το ανταποκρίνονται σε αυτό, απαντά: «Οι περισσότεροι ανταποκρίνονται, αλλά υπάρχουν βέβαια και αυτοί, που τα αφήνουν όπου βρουν και όπου τους βολεύει».

Ως προς τη διαδικασία ο κ. Λιάπης εξηγεί: «Αμέσως μετά την περισυλλογή, τα στέλνουμε στο Εργοστάσιο και τα μετατρέπουμε σε λίπασμα. Είναι αρκετή η ποσότητα που παράγεται, από αυτή θα πάρουμε κι εμείς λίπασμα, για τις ανάγκες του δήμου, οπότε κατά κάποιο τρόπο η ανακύκλωση επιστρέφει».

Στο τέλος, ο αντιδήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού καταλήγει: «Είναι μια λύση, προκειμένου να μην καταλήξουμε στην ταφή. Και δεν εγκαταλείπονται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, και γίνεται μια οργανωμένη συγκέντρωση των δέντρων με στόχο την ανακύκλωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.