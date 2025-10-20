Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα υπάρχουν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω βροχής και τροχαίων ατυχημάτων.

Μποτιλιάρισμα 15 χιλιομέτρων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρες Βαρυμπόμπης στη Νέα Κηφισιά προ τη λεωφόρο Αθηνών.

Ίδια εικόνα και στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκηδόνα σε μήκος 7 χιλιομέτρων. Παρόμοιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Συγκεκριμένα, η λεωφόρος Αθηνών είναι ακινητοποιημένα από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ η λεωφόρος Σχιστού παρουσιάζει 2,5 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα προς τον Σκαραμαγκά.

Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι, στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης, στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων και τέλος στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Πηγή: skai.gr

