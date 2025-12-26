Αθήνα: Χιλιάδες φαναράκια φωτίζουν τον Αττικό ουρανό στη Νύχτα των Ευχών

Μαγική είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην καρδιά της Αθήνας, καθώς χιλιάδες φαναράκια φωτίζουν τον Αττικό ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα πάνω από την Πλατεία Κοτζιά.

​Η «Νύχτα των Ευχών», η οποία είχε αναβληθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων λόγω των καιρικών συνθηκών, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με μικρούς και μεγάλους να στέλνουν ψηλά τις ευχές τους για το νέο έτος.

Το σκηνικό είναι φέτος πιο παραμυθένιο από ποτέ, καθώς τα 3.000 βιοδιασπώμενα φαναράκια «πετούν» έχοντας ως φόντο τη φωτισμένη Χριστουγεννιάτικη Αγορά που έχει στήσει ο Δήμος.

​«Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια ταξιδεύουν στον αττικό ουρανό και κάνουν την πόλη μας πάρα πολύ όμορφη, γεμίζοντάς τη με φως και αισιοδοξία», δήλωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δίνοντας το στίγμα της βραδιάς.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Στέλνουμε το μήνυμα πως η Αθήνα είναι οι άνθρωποί της. Προχωράμε με αισιοδοξία τις γιορτές, με την πόλη ενωμένη, με αλληλεγγύη, αγάπη και δύναμη»

