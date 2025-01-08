Της Έλενας Γαλάρη

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σχετικά με το βίντεο που δείχνει ένα μικρό παιδί στην Κομοτηνή, να τραμπουκίζεται από ομάδα ακροδεξιών στην Κομοτηνή οι οποίοι του φωνάζουν: «Πες ζήτω ο Κασιδιάρης… Πες το ρε…».

Η κυρία Αδειλίνη στην παραγγελία της προς την εισαγγελία Ροδόπης αναφέρει:

«Σας αποστέλλουμε το συνημμένο δημοσίευμα του in.gr με τίτλο "Πες ζήτω ο Κασιδιάρης, πες το ρε" - φασιστοειδή τραμπουκίζουν τρομαγμένο μικρό παιδί στην Κομοτηνή, στο οποίο περιλαμβάνεται σχετικό βίντεο, που φέρεται ότι δημοσιεύθηκε ως ανδραγάθημα σε story στο Instagram από τους "Εθνικιστές Κομοτηνής" και παρακαλούμε να διενεργήσετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενων πράξεων, να μας ενημερώσετε δε σχετικά».

Οι εικόνες φέρεται να έχουν καταγραφεί πριν από περίπου δύο μήνες οι οποίες είχαν αναρτηθεί σε story στο Instagram από την ομάδα «Εθνικιστές Κομοτηνής».

Τι σχολιάζει η πλευρά Κασιδιάρη

Η πληρεξούσια δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, ανέφερε μέσω σχετικής ανακοίνωσης ότι ο εντολέας της «ουδεμιά απολύτως σχέση έχει με τέτοιου είδους συμπεριφορές, τις οποίες και αποδοκιμάζει απερίφραστα» ενώ πρόσθεσε ότι «Ήδη δε, έχω λάβει εντολή, από την πρώτη μέρα που λάβαμε γνώση αυτού του βίντεο από διάφορα site, όπως υποβάλλω μήνυση κατά παντός υπαιτίου που κάνει χρήση του ονόματος του, εν αγνοία του, καθαρά για λόγους που ουδεμία σχέση έχουν με την πολιτική προσωπικότητα του Ηλία Κασιδιάρη».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Πληροφορηθήκαμε την κατεπείγουσα προκαταρτική έρευνα που παρήγγειλε η κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, για βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και στο οποίο γίνεται αναφορά, από άγνωστα άτομα, στο όνομα του εντολέως μου Ηλία Κασιδιάρη. Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι ο εντολέας μου, ουδεμιά απολύτως σχέση έχει με τέτοιου είδους συμπεριφορές, τις οποίες και αποδοκιμάζει απερίφραστα. Ήδη δε, έχω λάβει εντολή, από την πρώτη μέρα που λάβαμε γνώση αυτού του βίντεο από διάφορα site, όπως υποβάλλω μήνυση κατά παντός υπαιτίου που κάνει χρήση του ονόματος του, εν αγνοία του, καθαρά για λόγους που ουδεμία σχέση έχουν με την πολιτική προσωπικότητα του Ηλία Κασιδιάρη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.