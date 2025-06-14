Λογαριασμός
Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε δύο πεζούς στο κέντρο της Αθήνας

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ συνελήφθη ο 47χρονος οδηγός του ΙΧ για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια

αστυνομία

Δύο πεζούς παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τα ξημερώματα, στο κέντρο της Αθήνας, ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα όταν ΙΧ που κινείτο στην οδό Μάρνης παρέσυρε ένα 48χρονο και έναν 70χρονο, οι οποίοι περπατούσαν επί του οδοστρώματος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ συνελήφθη ο 47χρονος οδηγός του ΙΧ για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Σημειώνεται, ότι το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός ήταν αρνητικό.

