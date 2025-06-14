Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί εδώ και δύο εβδομάδες μια σημαντική μεταρρύθμιση που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες.

Βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία-απόκτηση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) μέσω της πλατφόρμας myinfo, που επιτρέπουν την ενοποίηση και την αξιόπιστη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Μέχρι σήμερα, πάνω από 337.000 πολίτες έχουν ήδη εκδώσει τον Προσωπικό Αριθμό, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας την επιτυχία και την απλότητα της διαδικασίας.

Ο Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ένα ψηφιακό «κλειδί» που κάθε πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί για κάθε επαφή του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέσω της πλατφόρμας myinfo, οι πολίτες έχουν πλέον πρόσβαση σε μια συγκεντρωμένη εικόνα των δεδομένων που το κράτος διαθέτει γι' αυτούς, όπως το ονοματεπώνυμό τους, ονόματα γονέων, ημερομηνία γέννησης, καθώς και στους κύριους αναγνωριστικούς αριθμούς: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία τους και να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που τηρούνται είναι ακριβείς.

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν άμεσα αιτήματα διόρθωσης αν διαπιστώσουν διαφορές ή λανθασμένα στοιχεία. Έως τώρα, έχουν εντοπιστεί πάνω από 96.000 περιπτώσεις διαφορών σε βασικά στοιχεία ταυτοποίησης, κυρίως σε ονόματα και ημερομηνίες γέννησης. Οι περισσότερες από αυτές τις διαφορές αφορούν το Μητρώο ΑΜΚΑ (45.369 περιπτώσεις), το ΑΦΜ (30.814) και το ΑΔΤ (20.114). Με την επιβεβαίωση των στοιχείων από τους ίδιους τους πολίτες, το σύστημα αυτομάτως ξεκινάει διαδικασίες για τη διόρθωσή τους, στέλνοντας τις ορθές τιμές στους αρμόδιους φορείς.

«Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες περισσότεροι από 330 χιλ. πολίτες έχουν εκδώσει τον Προσωπικό Αριθμό τους. Το νούμερο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και αποδεικνύει στην πράξη πόσο εύκολη είναι η διαδικασία έκδοσης. Επομένως, σιγά-σιγά οι πολίτες αποκτούν τον μοναδικό αριθμό που θα χρειάζονται για την ταυτοποίησή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μπαίνει και τάξη στα δημόσιο μητρώα» σημειώνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Οι πολίτες βλέπουν στo myInfo σε ένα σημείο συγκεντρωμένη την εικόνα που έχει το Δημόσιο για αυτούς και ελέγχουν τα στοιχεία τους πριν βγάλουν Π.Α.. Μέχρι στιγμής, παρουσιάστηκαν 96.297 περιπτώσεις ύπαρξης διαφορών μεταξύ του Μητρώου Πολιτών και κάποιου άλλου μητρώου, για παράδειγμα στο όνομα, στο επώνυμο, στην ημερομηνία γέννησης. Με την επιβεβαίωση των στοιχείων στην εφαρμογή myinfo, η διαδικασία διόρθωσης ξεκινά αυτόματα. Μεθοδικά τελειώνουμε με λάθη, ανακρίβειες, διπλοεγγραφές των μητρώων, που διαχρονικά έχουν ταλαιπωρήσει τους πολίτες. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο το κράτος αποκτά μια ενιαία, ορθή εικόνα για κάθε πολίτη και εμείς τη δυνατότητα να προσφέρουμε πιο αποδοτικές ψηφιακές υπηρεσίες» προσθέτει ο υπουργός και επισημαίνει:

«Σκοπός μας είναι να καθιστούμε το κράτος αποτελεσματικότερο και ο Π.Α. είναι βασικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση».

Η διαλειτουργικότητα και η αυτοματοποίηση διασφαλίζουν ότι η εικόνα του κάθε πολίτη είναι σωστή και ενιαία παντού. Αυτό σημαίνει πως το κράτος αποκτά εμπιστοσύνη στα δεδομένα του και οι δημόσιες υπηρεσίες γίνονται πιο αξιόπιστες και αποδοτικές. Πρόσθετα, η αναγραφή του Π.Α. στα νέα δελτία ταυτότητας, που ήδη έχουν παραληφθεί από περίπου 9.700 πολίτες, ενισχύει ακόμη περισσότερο την ασφάλειά τους, διευκολύνοντας την ταυτοποίηση σε κάθε συναλλαγή.

«Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού βασίστηκε στη ταυτοποίηση όλων των Ελλήνων πολιτών, που πετύχαμε με μια μακρόχρονη προσπάθεια τουλάχιστον 4 ετών. Μιας προσπάθειας που αποσκοπεί στο να λειτουργεί το κράτος μας καλύτερα, με ενιαία εικόνα του πολίτη παντού και υψηλό βαθμό αξιολόγησης των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Ο Προσωπικός Αριθμός και η εφαρμογή myinfo είναι ψηφιακά θεμέλια για μια νέα γενιά υπηρεσιών, ως απόδειξη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίσσεται και γίνεται αντιληπτός με βιωματικό τρόπο από όλους μας» δήλωσε από την πλευρά του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και η Ελλάδα, με αυτές τις κινήσεις, κάνει σημαντικά βήματα προς την επίτευξη του στόχου. Η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό κράτος που λειτουργεί απλά, γρήγορα και με ασφάλεια γίνεται πλέον πιο εφικτή μέσω της χρήσης του Προσωπικού Αριθμού. Η διαλειτουργικότητα που επιτελείται με την αυτόματη ενημέρωση και διόρθωση των δεδομένων αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις σχέσεις πολιτών και κράτους, καθιστώντας τη διαχείριση των στοιχείων πιο αξιόπιστη και πιο αποτελεσματική. Πλέον, κάθε πολίτης μπορεί να δει σε μία μόνο ψηφιακή πύλη όλες τις πληροφορίες που το κράτος διατηρεί σε βάσεις δεδομένων, να ελέγξει την ακρίβεια και να προβεί σε διορθώσεις, χωρίς γραφειοκρατία.

Σε μια εποχή που η ψηφιοποίηση αναδεικνύεται ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα, με αυτήν την πρωτοβουλία, αποδεικνύει ότι προωθεί με σχεδιασμό και σύγχρονες τεχνολογίες μια πιο φιλική, διαφανή και αποδοτική δημόσια διοίκηση. Οι πολίτες, από την πλευρά τους, κερδίζουν σημαντικά, αφού αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο, αξιοπιστία και ταχύτητα στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και δικαιώματά τους. Το έργο αυτό δεν αφορά μόνο την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και την ουσιαστική μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη σε μια πιο σύγχρονη και ανθρώπινη μορφή, με κοινό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη μιας πιο δίκαιης και αποτελεσματικής κοινωνίας.

