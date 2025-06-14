«Τα παιδιά να περιμένουν τις βαθμολογίες τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 26 ή 27 Ιουνίου. Θα εξαντλήσουμε το περιθώριο να είναι το 26 η ημερομηνία», όπως ενημέρωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου, ενώ ενημέρωσε πως όπως και πέρσι έτσι και φέτος τα αποτελέσματα θα σταλούν με SMS στο κινητό.

«Βαθμολογούνται αυτήν τη στιγμή τα γραπτά, παίρνουμε κάθε μέρα τον βαθμό προόδου στη βαθμολόγηση. Είμαστε περίπου στο 30-35% ανάλογα με το βαθμολογικό κέντρο. Θα δούμε διακυμάνσεις σίγουρα στις επιδόσεις των παιδιών. Κάποια δυσκολεύτηκαν πιο πολύ στο κομμάτι της Βιολογίας, άλλοι θέλησαν περισσότερη προσπάθεια στη Φυσική, βρήκαν ενδιαφέροντα τα θέματα νομίζω στη Νεοελληνική Γλώσσα για τη δημιουργικότητα», υπογράμμισε η υπουργός.

«Οι βάσεις θα βγουν σε έναν μήνα, 26-27 Ιουλίου. Κάνουν το μηχανογραφικό τους τα παιδιά στην ενδιάμεση περίοδο αρχές με μέσα Ιουλίου».

«Δεν πρέπει να κάνουμε πειραματισμούς πάνω στα παιδιά»

Σε ερώτηση για ενδεχόμενο αλλαγής του συστήματος εξετάσεων ή ακόμη και κατάργησης των Πανελλαδικών, η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ότι δεν είναι κάτι που υπάρχει στις άμεσες σκέψεις του υπουργείου, ωστόσο υπενθύμισε πως είχε ξεκινήσει μια συζήτηση που η ίδια διατίθεται να συνεχίσει «μακριά από παρωχημένες απόψεις και στεγανά», όπως είπε, για το τι άλλο θα μπορούσε να υπάρχει ως επιλογή στο Εθνικό Απολυτήριο και σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

«Εδώ θα με βρείτε απόλυτη στο να μην εφαρμόζονται πειράματα στα παιδιά. Για να απαντηθεί το θέμα αλλαγής, πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο είναι ώριμες οι συνθήκες όταν μιλάς για δυο, τρία ή τέσσερα χρόνια. Δεν είμαστε ακόμα στη στιγμή που θα σας πω ότι είναι σε 2-3 και θα ήταν πολύ άδικο αυτό για τα παιδιά που ετοιμάζονται αυτήν τη στιγμή. Τώρα πορευόμαστε με αυτό το σύστημα, δεν έχουμε όμως παρωπίδες.

Πηγή: skai.gr

