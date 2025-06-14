Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από συμπλοκή ανηλίκων - Συνελήφθη 14χρονη

Όλα ξεκίνησαν όταν μία ομάδα συνολικά 6 ανηλίκων κοριτσιών χτύπησε 17χρονη για διαφορές που είχαν μεταξύ τους και της πήραν το κινητό

ανήλικη βία

Συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε στις 21:30 το βράδυ της Παρασκευής (13/6) στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους (στο πέταλο στο ύψος της αγοράς στο Καπάνι) όταν μία ομάδα 6 ανηλίκων κοριτσιών χτύπησε 17χρονη για διαφορές που είχαν μεταξύ τους και της πήραν το κινητό.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, η 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε. Για το περιστατικό συνελήφθη μια 14χρονη, ενώ αναζητούνται οι γονείς της για παραμέληση ανηλίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Βία Ανηλίκων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark