Συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε στις 21:30 το βράδυ της Παρασκευής (13/6) στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους (στο πέταλο στο ύψος της αγοράς στο Καπάνι) όταν μία ομάδα 6 ανηλίκων κοριτσιών χτύπησε 17χρονη για διαφορές που είχαν μεταξύ τους και της πήραν το κινητό.
Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, η 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε. Για το περιστατικό συνελήφθη μια 14χρονη, ενώ αναζητούνται οι γονείς της για παραμέληση ανηλίκου.
