Η αερομαχία ανάμεσα σε ένα μαχητικό αεροσκάφος Rafale και ένα F-16 Viper κέρδισε τις εντυπώσεις σε μια - ούτως ή άλλως - παραπάνω από εντυπωσιακή πρώτη ημέρα της φετινής 12ης Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Το «κερασάκι» στο κλείσιμο της μέρας ήταν το αναβαθμισμένο και ανανεωμένο πρόγραμμα του αεροσκάφους επιδείξεων «Ζευς» με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Το μεγαλύτερο αεροπορικό σόου στην Ανατολική Μεσόγειο επέστρεψε και φέτος στην 114 Πτέρυγα Μάχης με ένα πλούσιο πρόγραμμα αεροπορικών επιδείξεων αλλά και μια εξίσου «πληθωρική» στατική έκθεση.

Περισσότερα από 50 αεροσκάφη από το εξωτερικό δίνουν φέτος το «παρών». Ανάμεσα στα αλλά, οι θεατές μπορούν να δουν από κοντά τα ακροβατικά σμήνη, Saudi Hawks από τη Σαουδική Αραβία, τους «Αετούς» της ισπανικής Αεροπορίας, Patrulla Aguila, τα ελβετικά PC-7 με εννιά αεροσκάφη στον αέρα, αλλά και τους Πολωνούς Orlik.

Ακόμη, «παρέλασαν» στον ουρανό τα ελληνικά Rafale, F-4 Phantom, Mirage 2000-5, T-6 και το θρυλικό Spitfire MJ-755 όπως επίσης και τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς.

Πραγματοποιήθηκε επίδειξη ικανοτήτων της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ, ενώ στη στατική έκθεση, πέρα από το μαγευτικό F-35 το κοινό είδε από κοντά για πρώτη φορά στην Ελλάδα το θρυλικό Antonov-30 της ρουμανικής Αεροπορίας.

Στην επίδειξη βρέθηκαν, ακόμη, η RC Kavala Acro Team, οι Hellenic Skydivers αλλά και η Ανεμολέσχη Αθηνών.

Η Athens Flying Week συνεχίζεται την Κυριακή από τις 09:00 το πρωί έως τις 20:30 στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

