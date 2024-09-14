Την τελευταία του πνοή άφησε χτες στην Κύθνο, ο πρώην Εισαγγελέας Γιάννης Διώτης, ο οποίος είχε έγινε ευρύτερα γνωστός με την εξάρθρωση της «17Ν».

Ειδικότερα είχε επισημανθεί ο πρωταγωνιστικός του ρόλος κατά την ανάκριση του Σάββα Ξηρού.

Ο εισαγγελέας έφυγε από καρδιακό επεισόδιο, σύμφωνα με το cyclades24.gr στο νησί της Κύθνου, όπου βρισκόταν καθώς διατηρεί εξοχικό σπίτι.

Εκτός από την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» ο Γ. Διώτης ως δικαστικός λειτουργός ασχολήθηκε -μεταξύ άλλων- με την υπόθεση του ΕΛΑ, την έρευνα, ως εισαγγελέας πρωτοδικών, για την αυτοκτονία του στελέχους της Vodafone Κωνσταντίνου Τσαλικίδη, μια υπόθεση η οποία σχετιζόταν με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με το ίδιο πάθος είχε ασχοληθεί και με το διεθνές κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, όταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είχε βρεθεί η βίλα Μιχαηλίδη στη Σχοινούσα.

Ο Ιωάννης Διώτης είχε γεννηθεί το 1955 και μεταξύ άλλων την περίοδο 2011 - 2012 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Η κηδεία του έγινε στο νησί της Κύθνου.

