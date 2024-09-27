Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα στο κτίριο Αβέρωφ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο κέντρο της Αθήνας, κατά την διάρκεια εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λίγο μετά την έναρξη της εκδήλωσης, άτομα εισήλθαν εντός του κτιρίου και επιτέθηκαν και πέταξαν αντικείμενα κατά των προσκεκλημένων, με αποτέλεσμα οι πρυτανικές Αρχές να ενημερώσουν την αστυνομία προκειμένου να παρέμβει.

'Αμεσα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας εισήλθαν εντός του χώρου και απομάκρυναν με ασφάλεια τους προσκεκλημένους, ενώ έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 22 προσαγωγές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024, θα λάμβανε χώρα η προγραμματισμένη εκδήλωση «Βραδιά του ερευνητή» στο κτίριο Αβέρωφ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο κέντρο της Αθήνας, με επίτιμους προσκεκλημένους και ελεύθερη για είσοδο σε διδακτικό προσωπικό και σπουδαστές.

Από την Ελληνική Αστυνομία, με σκοπό τη διασφάλιση της διεξαγωγής της εν λόγω εκδήλωσης, ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα τάξης και ασφάλειας, εξωτερικά-περιμετρικά του κτιρίου.

Λίγο μετά την έναρξη της εκδήλωσης, άτομα εισήλθαν εντός του κτιρίου και επιτέθηκαν φραστικά αλλά και ρίπτοντας αντικείμενα κατά των προσκεκλημένων, με αποτέλεσμα οι πρυτανικές Αρχές να ενημερώσουν την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να παρέμβει.

'Αμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας εισήλθαν εντός του χώρου και απομάκρυναν με ασφάλεια τους προσκεκλημένους, ενώ έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 22 προσαγωγές.

Προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

