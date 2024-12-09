Το δρόμο για τις φυλακές πήραν, μετά την απολογία τους στην 5η τακτική ανακρίτρια, οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση των πλαστών έργων τέχνης, δήθεν γνήσιων και φιλοτεχνημένων από διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες, τους οποίους σκόπευαν να δημοπρατήσουν διαδικτυακά.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ο 70χρονος και ο 62χρονος, ενώ αντίθετα η κόρη του πρώτου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Τι είπαν στις απολογίες τους

Στις απολογίες τους όλοι αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις και συγκεκριμένα τις κατηγορίες της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της κατοχής απομιμητικών μνημείων με σκοπό τη διάθεσή τους ως γνησίων και της εγκληματικής συμμορίας, ενώ ζήτησαν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για να αποδειχθεί ο ισχυρισμός τους περί γνησιότητας των έργων.

Πιο αναλυτικά, ο 70χρονος, που κατά τη δικογραφία εμφανίζεται ως εκπρόσωπος οίκου δημοπρασιών και του καταλογίζεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην φερόμενη δράση της συμμορίας, φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι κρατούσε τα έργα ως "παρακαταθήκη" ενόψει της δημοπράτησης και εισέπραττε από τις πωλήσεις μία αμοιβή της τάξεως του 17%.

Από την πλευρά του, ο 62χρονος - κατά πληροφορίες - δήλωσε συλλέκτης έργων τα οποία αγόρασε από τις οικονομίες του για να τα πουλήσει ο συγκατηγορούμενός του. Τέλος, η 42χρονη κόρη του βασικού κατηγορούμενου υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα έργα κι ότι βοηθούσε σε τεχνικά ζητήματα στις δημοπρασίες.

Θα πουλούσαν 123 πλαστούς πίνακες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι σκόπευαν να πουλήσουν συνολικά 123 πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, διάσημων Ελλήνων καλλιτεχνών, σε διαδικτυακή δημοπρασία, προσδοκώντας να αποκομίσουν περιουσιακό όφελος.

Ο σχετικός κατάλογος των πλαστών έργων είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τη διοργανώτρια εταιρία - υπό τον τίτλο «39η Ελλήνων Τέχνη» - και επρόκειτο να διεξαχθεί την περασμένη Πέμπτη. Παραμονές της δημοπράτησης αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών έκανε έφοδο σε "γκαλερί" που βρίσκεται επί της οδού Αλεξ. Σβώλου αλλά και σε παρακείμενους αποθηκευτικούς χώρους και εργαστήρια, απ' όπου κατάσχεσαν συνολικά 930 έργα τέχνης.

Ο κατάλογος με τα έργα της προγραμματισμένης δημοπρασίας εξετάστηκε από υπάλληλο της Εθνικής Πινακοθήκης που γνωμάτευσε ότι πρόκειται περί καταφανώς πλαστών έργων, κάποια από τα οποία έμοιαζαν με γνωστά έργα Ελλήνων καλλιτεχνών. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο κατάλογος περιελάμβανε έργα των εξής καλλιτεχνών: Αλέκος Φασιανός, Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας, Δημήτρης Μυταράς, Κωνσταντίνος Παρθένης, Γιάννης Τσαρούχης, κ.ά.

