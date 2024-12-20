Xριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο φέτος έως και 5,8%

Ερευνα για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ).

Μετα από επι τόπου έρευνα τόσο σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και σεειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κτλ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά, η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) διαμορφώνεται από 107,54 έως 148,89 ευρώ.

Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 4,3% έως 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2023.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική κατανομή τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων, με τις προηγούμενες ετήσιες έρευνες του ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, δεν έχουν συμπεριληφθεί κάποια προϊόντα που εντάσσονται στο «εορταστικό καλάθι». Αντίθετα, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες καταγράφονται, όπως κάθε χρόνο, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» ή στο «εορταστικό καλάθι».

Τέλος γνωστοποιείται ότι, μετά από την εορταστική περίοδο, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πρόκειται να διενεργήσει πανελλαδική έρευνα σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

