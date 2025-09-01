«Αστακός» η Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ: 3.000 αστυνομικοί στους δρόμους, drones και «Αύρα»

Πολλά drones, θωρακισμένα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού και δύναμη χιλιάδων αστυνομικών περιλαμβάνουν τα μέτρα τάξης της Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα αναπτυχθούν από την προσεχή Παρασκευή και θα διαρκέσουν έως το τέλος της ομιλίας του πρωθυπουργού τη βραδιά των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Τα μέτρα που οριστικοποιήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης περιλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο της δύναμης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και μετακίνηση διμοιριών από την Αθήνα αλλά και από γειτονικούς με τη Θεσσαλονίκη νομούς προκειμένου η αστυνομική δύναμη που θα επιχειρεί στην πόλη να φτάσει τους 2.500-3000 αστυνομικούς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη φετινή ΔΕΘ λόγω των πολλών drones που θα χρησιμοποιηθούν και τα οποία θα πετούν σε ολόκληρη την πόλη τόσο κατά τη διάρκεια των πορειών στο κέντρο της πόλης όσο και σε άλλες χρονικές στιγμές εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην πετάξει τελικά το ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ.

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων θα είναι εμφανής στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από το πρωί της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου ενώ την ίδια ώρα θα έχουν αρχίσει τα μέτρα κυκλοφορίας της Τροχαίας με απαγορεύσεις στάθμευσης και εκτροπές κυκλοφορίας σε δρόμους της πόλης. Η κορύφωση των μέτρων αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» καθώς την ίδια ώρα θα βρίσκονται σε εξέλιξη όλα τα μέτωπα των συλλαλητηρίων φορέων, σωματείων και συνδικαλιστικών φορέων.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. με τους οποίους συνομίλησε το thestival.gr επισήμαναν ότι τα φετινά μέτρα είναι στο ίδιο πλαίσιο με τα περσινά καθώς εκτιμάται ότι δεν συντρέχουν πολιτικοί ή άλλοι λόγοι οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστάσεις αναταραχής στην κοινωνία.

Τέλος, στον σχεδιασμό των αστυνομικών μέτρων έχει συμπεριληφθεί και το μετρό της Θεσσαλονίκης καθώς φέτος θα είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί η ΔΕΘ με το μετρό σε λειτουργία και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υπάρχει καθημερινά κατά τη διάρκεια της έκθεσης, σημαντική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων εκτός και εντός των σταθμών του μετρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.