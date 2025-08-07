Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων όπου σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος της 86χρονης ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων, στην Ασπροβάλτα, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε υπήκοοι Σερβίας.

Όπως έγινε γνωστό, η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια.

Αναφορικά με το περιστατικό έκρηξης φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Ασπροβάλτας, το ΕΚΑΒ ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του, πως οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης. Δύο τραυματίες — ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20% — διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών, αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.