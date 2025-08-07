Καλύτερη εικόνα έχει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε αγροτική και χορτολιβαδική έκταση σε δύσβατο σημείο στον Άγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν είναι μεγάλη και δεν κινδυνεύει το χωριό, αλλά επειδή είναι σε δύσβατο σημείο και στην περιοχή πνέουν άνεμοι, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων πυρόσβεσης.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 20 οχήματα, 88 πυροσβέστες και 4 πεζοπόρα τμήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.