ΑΑΔΕ: Τι πρόστιμα ισχύουν για ΦΗΜ, πότε επιβάλλονται και πότε παραγράφονται

Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο κυρώσεων για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης απόκτησης, μεταβολής ή παύσης χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, καθώς και για τη μη διαφύλαξη των ίδιων των μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν.

Με νέα εγκύκλιο την οποία εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής (Ε.2044/2026) , ξεκαθαρίζονται επίσης ο χρόνος τέλεσης των παραβάσεων και ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα, ανάλογα με το είδος της παράβασης, το πότε αυτή τελέστηκε και αν τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ειδικότερα:

• για παράβαση μη υποβολής δήλωσης ΦΗΜ, η οποία τελέστηκε από 1.1.2011 έως 31.12.2013, επιβάλλεται πρόστιμο 600 ευρώ ανά αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό -αν πρόκειται για υπόχρεους με απλογραφικό λογιστικό σύστημα- ή 900 ευρώ -για υπόχρεους με διπλογραφικό- με δυνατότητα συμβιβασμού όμως στο 1/3.

Αν η ίδια παράβαση τελέσθηκε από 1.1.2014 έως 31.12.2025, ισχύουν τα ίδια πρόστιμα, αλλά χωρίς δυνατότητα συμβιβασμού στο 1/3.

Για παράβαση μη υποβολής δήλωσης από 1.1.2016 έως 15.9.2024 το πρόστιμο μειώνεται στα 100 ευρώ ανά δήλωση (ανεξαρτήτως αριθμού ΦΗΜ), αλλά χωρίς δυνατότητα συμβιβασμού και ασχέτως αν οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Για ίδια παράβαση από 16.9.2024 και έπειτα, το πρόστιμο ανεβαίνει σε 500 ευρώ ανά δήλωση (όχι ανά ΦΗΜ), για όλες τις επιχειρήσεις.

• για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΗΜ, η εγκύκλιος προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για τις περιπτώσεις έως και 15.9.2024 και 500 ευρώ για τις μεταγενέστερες παραβάσεις. Τα πρόστιμα επιβάλλονται ανά δήλωση, ανεξαρτήτως αριθμού ΦΗΜ.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι η εγκύκλιος καλύπτει και τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα, δίνοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς εφαρμόζεται το πλαίσιο κυρώσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 είτε τηλεφωνικά στο 1521 είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.