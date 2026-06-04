Ο Τραμπ υπονοεί πως οι ΗΠΑ «προκάλεσαν» το Ιράν να επιτεθεί στο Κουβέιτ 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους πως οι ΗΠΑ «προκάλεσαν» το Ιράν, κάνοντας πρώτοι επίθεση, γι' αυτό και η Τεχεράνη απάντησε αναλόγως, χτυπώντας το Κουβέιτ.

«Κάποιοι θα έλεγαν ότι προκλήθηκαν ελαφρώς -επειδή αναλάβαμε δραστική δράση για διαφορετικό λόγο- οπότε απλά ανταποκρίθηκαν σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το CNN.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν η εκεχειρία με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ, ο Τραμπ απάντησε: «Για όλα υπάρχει ένας λόγος. Kαι τους χτυπήσαμε αρκετά σκληρά το προηγούμενο βράδυ. Οπότε υπάρχει λόγος που γίνονται κάποια πράγματα».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν σφοδρές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αφότου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τους γείτονές της στον Κόλπο ότι επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το έδαφός τους για να εκτελούν επιθέσεις, ωστόσο αρνείται πως έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

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Πηγή: skai.gr

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