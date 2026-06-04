Περισσότεροι από 740 τόνοι τυριών διακινήθηκαν εκτός Λέσβου σε έναν μήνα

Περισσότεροι από 740 τόνοι τυροκομικών προϊόντων έχουν διακινηθεί εκτός Λέσβου από τις 5 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της σταδιακής ομαλοποίησης της αγοράς μετά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η διακίνηση πραγματοποιήθηκε μέσα από 64 φορτώσεις, με προορισμούς σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, η Καβάλα, η Βοιωτία, η Χίος, η Σάμος και η Κέρκυρα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων αφορά τη φέτα ΠΟΠ, η οποία φτάνει περίπου τους 621 τόνους. Ακολουθούν το κασέρι ΠΟΠ με περίπου 70,9 τόνους, το λαδοτύρι ΠΟΠ με περίπου 22 τόνους, η γραβιέρα με περίπου 14,7 τόνους, το κεφαλοτύρι με περίπου 9,7 τόνους και λοιπά τυριά με περίπου 2,5 τόνους.

Σημειώνεται τέλος ότι η εν λόγω διαδικασία γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στόχος είναι η διασφάλιση της προστασίας της ζωικής παραγωγής, η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και η δυνατότητα των τυροκομικών επιχειρήσεων της Λέσβου να συνεχίσουν τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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