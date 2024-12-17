Aσφάλεια ταχυμεταφορέων: ΕΛΤΑ και Cyclopolis ενώνουν τις δυνάμεις τους - Πρόγραμμα SOTERIA

Την Τρίτη 18/6/24 τα ΕΛΤΑ, ως πάροχος, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών ταχυμεταφορών και η Cyclopolis ΙΚΕ, ως διαχειριστής συστημάτων μικροκινητικότητας, εταίροι στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα SOTERIA, διοργάνωσαν workshop για την καταγραφή των αναγκών των επαγγελματιών διανομέων σχετικά με την οδική ασφάλεια και την υγεία τους.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν στελέχη όλων των βαθμίδων των υπηρεσιών ταχυμεταφορών των ΕΛΤΑ, εξειδικευμένα σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, παρακολούθησης δικτύου, καθώς και υπεύθυνοι του γραφείου κίνησης οχημάτων.

Οι απόψεις που κατατέθηκαν αποτέλεσαν την απαρχή για τη δοκιμαστική εφαρμογή εξοπλισμού καταγραφής και προειδοποίησης επικίνδυνων συνθηκών στον επιλεγμένο στόλο των ταχυμεταφορέων των ΕΛΤΑ, στις πόλεις των Χανίων και της Ηγουμενίτσας, με σκοπό την αποτροπή πιθανών ατυχημάτων.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού στα δίκυκλα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2024 και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 7/11/24.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος SOTERIA, έχουν δημιουργηθεί τέσσερα «Ζωντανά Εργαστήρια» σε τέσσερις χώρες τις Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία και Ελλάδα), με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό λύσεων για την οδική ασφάλεια και υγεία των χρηστών του δρόμου εκτός αυτοκινήτου.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ανοιχτές δομές λειτουργούν σε δύο πόλεις (Χανιά και Ηγουμενίτσα) με έμφαση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της υγείας των δικυκλιστών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται παγκοσμίως στη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων περιστατικών. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει αντίστοιχα αποτελέσματα για όσους πολίτες βρίσκονται εκτός αυτοκινήτου. Για το 2021, το 70% των σοβαρών τροχαίων που καταγράφηκαν αφορούσαν «ευάλωτους χρήστες» του δρόμου, όπως οι δικυκλιστές.

Στην επιχειρηματική στρατηγική τόσο των ΕΛΤΑ όσο και της Cyclopolis, η οδική ασφάλεια διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, ενώ αμφότερες οι εταιρείες, μέσα από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα SOTERIA, αναπτύσσουν εργαλεία και μεθοδολογίες που συνεισφέρουν στην επίτευξη του «Οράματος για Μηδενικά Ατυχήματα» (“Vision Zero”) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πλήρη εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2050.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.