Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», η διευθέτηση της οριοθέτησης του Ρέματος Ραφήνας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 105.852.413 ευρώ.
Η πράξη περιλαμβάνει: τη διευθέτηση των τμημάτων προς την κάτω και την άνω πλευρά του Ρέματος, που διασχίζει τους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, την κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλικών, έργο και ειδική διατομή κτήματος Νάσιουτζικ στη συμβολή με το υφιστάμενο ρέμα Παλλήνης, διευθέτηση ρεμάτων Καλλιτεχνούπολης- Βαλανάρη- Μύλου και Αγ. Παρασκευής, φυτεύσεις και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου.
Επίσης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται: η χρηματοδότηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, η μετατόπιση των δικτυών οργανισμών κοινής ωφέλειας, η μετατόπιση του δικτύου υδροδότησης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, καθώς και η κάλυψη δαπανών για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα απαιτηθούν.
Σημειώνεται πως η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με 97.997.810 ευρώ.
