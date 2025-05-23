Νέα διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής μέλη του Συλλόγου Επιτυχόντων Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ ζητώντας να μη διαγραφούν οι επιτυχόντες και «να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή να διοριστούν».

«Σήμερα με ταυτόχρονες διαδηλώσεις τόσο στην Αθήνα, στο υπουργείο Εσωτερικών, όσο και στη Θεσσαλονίκη, στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, οι επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ του 2022, ήρθαμε να απαιτήσουμε αυτό που δικαιούμαστε: Μια πραγματική ευκαιρία για διορισμό. Καθώς η κυβέρνηση εδώ και δυο χρόνια εμπαίζει και κοροϊδεύει και τελικά με τις κινήσεις της και με την πολιτική της και χιλιάδες επιτυχόντες θα παραμείνουν αδιόριστοι αλλά και χιλιάδες κενά της δημόσιας διοίκησης δεν θα καλυφθούν με τον τρόπο που η ίδια (κυβέρνηση) είχε τάξει» τόνισε ο Θεοδόσης Μπενάτος, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Επιτυχόντων Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022.

Όπως εξήγησε, ήρθαν και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να κάνουν ειρηνικές διαδηλώσεις «όμως από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε πολύ έντονη παρουσία της αστυνομίας και εδώ, στην Αθήνα, αλλά στη Θεσσαλονίκη, με δυνάμεις των ΜΑΤ», καθώς και ότι υπήρξαν απειλές για προσαγωγές.

«Είναι ζήτημα αν η κυβέρνηση πιστεύει ότι με αυταρχισμό και απειλές μπορεί να θάψει ένα δίκαιο και λογικό αίτημα που ασπάζεται όλη η κοινωνία. Δηλαδή ότι επιτυχών διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σημαίνει διοριστέος, όχι κάτι άλλο» σημείωσε καταλήγοντας ο Θεοδόσης Μπενάτος.

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Επιτυχόντων του πρώτου Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι «ο εμπαιγμός των επιτυχόντων δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Οι επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022 διαγράφονται από τους πίνακες επιτυχόντων με τη δικαιολογία της διεξαγωγής νέου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι ο νέος διαγωνισμός δεν θα έχει βάση, επομένως ούτε και επιτυχόντες, πάρα μόνο μια λίστα όλων όσων εξετάστηκαν. Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή που όχι μόνο επιδιώκει να απαξιώσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ΑΣΕΠ, αλλά για ακατανόητο λόγο τιμωρεί τους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού οι οποίοι, αν και πέρασαν τη βάση και κρίθηκαν επιτυχόντες, αντί να διοριστούν διαγράφονται!».

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:

Ο Σύλλογος Επιτυχόντων Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 έχει τονίσει επανειλημμένα την αδικία αλλά και τον παραλογισμό αυτής της πολιτικής επιλογής, η οποία μεταξύ άλλων θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αφού ο ταχύτερος τρόπος για τη στελέχωση του δημοσίου είναι η άντληση προσωπικού από την ήδη υπάρχουσα δεξαμενή, εντός της οποίας λιμνάζουν χιλιάδες άνθρωποι δυόμιση χρόνια τώρα.

Είναι αδιανόητο την ώρα που η χώρα υποφέρει από την υποστελέχωση του δημοσίου τομέα, χιλιάδες επιτυχόντες ΑΣΕΠ να μην αξιοποιούνται. Ο Σύλλογος έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι πίνακες των επιτυχόντων του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού να μη λήξουν.

Καθώς το Υπουργείο τηρεί σιγή ιχθύος ενώ παράλληλα ετοιμάζεται πυρετωδώς για τον 2ο γραπτό διαγωνισμό, την ώρα που τα μεγάλα φροντιστήρια κάνουν εμπόριο ελπίδας προκειμένου να πουλήσουν πακέτα σημειώσεων, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε άλλη περιφρόνηση και εμπαιγμό προς τους χιλιάδες επιτυχόντες και επιτυχούσες.

Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. 23/5/2025 και ώρα 12:00 διαδηλώνουμε παράλληλα στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη. Ζητούμε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι πίνακές μας να μη λήξουν.

