Η διακοπή της συνεργασίας του Νίκου Μουτσινά με τον Αlpha ανακοινώθηκε με ένα λιτό e - mail το οποίο στάλθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα ΜΜΕ.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Ο Alpha και ο Νίκος Μουτσινάς ανακοινώνουν την κοινή τους απόφαση για διακοπή της συνεργασίας τους.
Ο Alpha του εύχεται καλή συνέχεια στα επόμενα σχέδιά του».
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μουτσινάς παρουσίαζε την εκπομπή «Νίκος Μουτσινάς Βραδιάτικα».
