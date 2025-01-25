Η διακοπή της συνεργασίας του Νίκου Μουτσινά με τον Αlpha ανακοινώθηκε με ένα λιτό e - mail το οποίο στάλθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα ΜΜΕ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Alpha και ο Νίκος Μουτσινάς ανακοινώνουν την κοινή τους απόφαση για διακοπή της συνεργασίας τους.

Ο Alpha του εύχεται καλή συνέχεια στα επόμενα σχέδιά του».

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μουτσινάς παρουσίαζε την εκπομπή «Νίκος Μουτσινάς Βραδιάτικα».

Πηγή: skai.gr

