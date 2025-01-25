Πέθανε η Πότα Κακκαβά - Αγωνίστρια της Αντίστασης και εξόριστη φυλακισμένη

Το ΚΚΕ ανακοίνωσε τον θάνατο της παλαίμαχης αγωνίστριας της αντίστασης Πότας Κακκαβά, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή, πλήρης ημερών σε ηλικία 93 ετών.

«Η συντρόφισσα Πότα, ανέπτυξε πρωτοπόρα αγωνιστική δράση από τα παιδικά της ακόμη χρόνια και μάλιστα μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, βιώνοντας τη σκληρότητα και τις διώξεις του αστικού κράτους, με πολυετείς φυλακίσεις και εξορίες, από τις οποίες βγήκε αλύγιστη» τονίζει το ΚΚΕ στη σχετική ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Το 1948, μαθήτρια ακόμα, καταδικάστηκε σε θάνατο από το Έκτακτο Στρατοδικείο Τρίπολης, μαζί με άλλες γυναίκες, ως υπεύθυνες για την λειτουργία των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ στην πόλη της Καλαμάτας. Στη συνέχεια εξορίστηκε στη Χίο, στο Τρίκερι, στην Μακρόνησο, στις φυλακές Αβέρωφ. Στα επόμενα χρόνια, με την αποφυλάκισή της, ανέπτυξε εκ νέου πλούσια και πρωτοπόρα αγωνιστική δράση, ιδιαίτερα στις περιοχές της Μεσσηνίας, για την οποία "επιβραβεύτηκε" με δεύτερο γύρο κρατήσεων και εκτοπισμών από τη δικτατορία των συνταγματαρχών, καθώς από τις πρώτες ώρες της επιβολής της συνελήφθη και εξορίστηκε στην Γυάρο.

Με την πτώση της χούντας η συντρόφισσα Πότα συνέβαλε αποφασιστικά, ως στέλεχος της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας, στην ανασυγκρότηση των οργανώσεων του ΚΚΕ και στην de facto νομιμοποίησή του.

Στις κρίσιμες στιγμές των αντεπαναστατικών ανατροπών και της κρίσης στο ΚΚΕ, τα χρόνια 1989 - 1991, τάχθηκε ενάντια στην προσπάθεια διάλυσης του Κόμματος και είχε αποφασιστική συμβολή στην μετέπειτα πορεία του.

Με τη στάση και τη δράση της η συντρόφισσα Πότα τίμησε τον τίτλο του μέλους και του στελέχους του ΚΚΕ, δρώντας μέσα από τις γραμμές του, μέχρι την τελευταία της πνοή, στις Οργανώσεις της Μεσσηνίας, πιστή στην πάλη για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Διακρινόταν για τους δεσμούς που είχε με μεγάλο τμήμα λαϊκών ανθρώπων της πόλης και για την μαχητικότητά της.

Σημαντική υπήρξε ακόμα η προσφορά της στην υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης των μεγάλων ταξικών αγώνων της δεκαετίας 1940-1949, μέσα από το παράρτημα Μεσσηνίας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με ιδιαίτερη συμβολή και δράση για να μείνει ζωντανή η μνήμη του μεγάλου μπλόκου των Γερμανών στην Καλαμάτα με τους εκατοντάδες εκτελεσμένους της 8 Φλεβάρη του 1944, καθώς και στην ανέγερση μια σειρά ιστορικών μνημείων του ΚΚΕ» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΚΚΕ απευθύνει τα συλλυπητήριά του σε όλους τους συγγενείς και τους οικείους της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.