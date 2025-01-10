Τρεις παραβιάσεις και δύο παραβάσεις του FIR από τουρκικό αεροσκάφος στο Αιγαίο

Επιστροφή στις... παλιές συνήθειες, ή μεμονωμένο περιστατικό; Τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος ATR-72 προέβη σήμερα Παρασκευή σε τρεις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών, στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα περιστατικά παραβιάσεων και παραβάσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο είναι σπάνια τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, οι σημερινές παραβιάσεις σημειώθηκαν ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρεία επιχείρηση του τουρκικού στρατού με την επονομασία «Γαλάζια Πατρίδα», στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και απόβαση σε νησί.

Το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Πηγή: skai.gr

