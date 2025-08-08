Aρχαία Ολυμπία: Εκτός ελέγχου η φωτιά – Εγκλωβίστηκαν άτομα – Ένας εγκαυματίας

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη προκειμένου να την οριοθετήσουν, προτού επεκταθεί και σε κοντινά χωριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση, κοντά στην Παναγίτσα.

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 25 οχήματα, 80 πυροσβέστε , τρεις ομάδες ΕΜΟΕΔΕ και εννέα εναέρια μέσα. Όσο περνά η ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικές θα ενισχύονται, καθώς το μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλουν μηχανήματα της περιφέρειας και του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε με έξι διάσπαρτες ενεργές εστίες, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να οριοθετήσουν το μέτωπο, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, είναι πιθανό η πυρκαγιά να κατευθυνθεί προς την Ηράκλεια (Μπρούμα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει σταλεί μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους, τα οποία τους ενημερώνουν για την πυρκαγιά στο Χελιδόνι και τους καλεί να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Νεότερη ενημέρωση

Εγκλωβισμένα άτομα φαίνεται πως υπάρχουν αυτή την ώρα στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Χελιδόνι. Τα άτομα αυτά έχουν εγκλωβιστεί στο γήπεδο της κοινότητας.

Την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Ηλεία παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης από το συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής, όπου βρίσκεται μαζί με τον διευθυντή του γραφείου του Γιάννη Μάκκα. Οι κ.κ. Φαρμάκης και Μάκκας παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Ηλεία.

Την ίδια ώρα, χωρίς ρεύμα είναι οι κάτοικοι στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας, εξαιτίας της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αναφορές από τους κατοίκους, οι φλόγες πλησίασαν το χωριό, ωστόσο σταμάτησαν πάνω σε ήδη καμένες εκτάσεις.

Εγκαυματίας

Ένας εγκαυματίας υπάρχει από τη φωτιά στο Χελιδόνι του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, πρόκειται για ένα από τα άτομα που είχαν εγκλωβιστεί νωρίτερα στο γήπεδο του χωριού και φέρει εγκαύματα σε σημεία του σώματός του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον εγκαυματία στο νοσοκομείο.

