Στο Νοσοκομείο κατέληξε ανήλικος μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Ο ανήλικος διακομίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Άρτας και αφού του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λίγες ώρες αργότερα εξήλθε.
Η αστυνομία η οποία ενημερώθηκε από τους γιατρούς ξεκίνησε άμεσα την έρευνα και οδηγήθηκε στη σύλληψη δύο ημεδαπών.
Πρόκειται για τον υπεύθυνο του καταστήματος διασκέδασης όπου ήταν ο ανήλικος μαζί με δύο ακόμη συνομήλικούς του καθώς και έναν εργαζόμενο ως σερβιτόρο στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Πριν από λίγες ημέρες η αστυνομία είχε προχωρήσει στη σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος –μάρκετ στα Ιωάννινα καθώς είχε πουλήσει φιάλες αλκοόλ σε ανήλικους με αποτέλεσμα δύο από αυτούς να καταλήξουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
