Λαμία: Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο - Το σκυλάκι του περίμενε το αφεντικό του δίπλα στο σημείο του δυστυχήματος

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 54χρονο άνδρα, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην αερογέφυρα της Αγίας Μαρίνας, στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, o άτυχος άνδρας κινούνταν με το αυτοκίνητο του στην εθνική οδό με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και λόγω των έργων στον ΑΘΕ κινήθηκε υποχρεωτικά στην έξοδο της Αγίας Μαρίνας. Δυστυχώς, στη διασταύρωση της εξόδου της ΑΘΕ στην αερογέφυρα που συνδέει την παλιά εθνική με την Αγία Μαρίνα, φαίνεται δεν αντιλήφθηκε το STOP και προσπάθησε, χωρίς να σταματήσει, να διασχίσει κάθετα το δρόμο ώστε να βγει στην παλιά εθνική.

Πρόκειται για ένα σημείο που πολλές φορές δεν έχει γίνει αντιληπτό από τους οδηγούς που βγαίνουν από την εθνική ότι δεν έχουν προτεραιότητα και έχουμε δει πολλά σοβαρά τροχαία, δυστυχώς όμως αυτή τη φορά, εξελίχθηκε σε δυστύχημα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με αστυνομικούς από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων να καλούν σε βοήθεια ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική. Παρά τις φιλότιμες ενέργειες των Πυροσβεστών, ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε νεκρός από το όχημά του και παραδόθηκε στο ασθενοφόρο.

Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκε σώο το όμορφο σκυλάκι του άτυχου άνδρα, το οποίο επίσης ήταν μέσα στο μοιραίο όχημα.

Προσπάθησαν όλοι όσοι βρέθηκαν στο σημείο να το ηρεμήσουν, αλλά εκτός από το φόβο του από το τουμπάρισμα, φάνηκε ξεκάθαρα να κλαίει και για τον άνθρωπο που το φρόντιζε και που τόσο αναπάντεχα έφυγε από τη ζωή.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί το Β’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.