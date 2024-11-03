Χανιά: Ανήλικοι από το Κέντρο Προστασίας παιδιού βρήκαν πορτοφόλι με 700 ευρώ

Μια συγκινητική σκηνή διαδραματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (2/11) στα Χανιά, όταν το αστυνομικό τμήμα πέρασαν τρία νεαρά αγόρια για να παραδώσουν στις αρχές κάτι που βρήκαν στον δρόμο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για τρία αδέρφια ηλικίας 12, 14 και 16 ετών, τα οποία μάλιστα διαμένουν στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων (πρώην Ορφανοτροφείο) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, σε περίπατο που πραγματοποιούσαν στο κέντρο των Χανίων, βρήκαν ένα πορτοφόλι να είναι πεσμένο στον δρόμο και το σήκωσαν για να βρουν στοιχεία επικοινωνίας. Οι νεαροί διαπίστωσαν ότι το πορτοφόλι περιείχε το χρηματικό ποσό των 732 ευρώ σε μετρητά και κάρτες.

Δίχως δεύτερη σκέψη, τα παιδιά επικοινώνησαν με τις υπεύθυνες της δομής όπου διαμένουν και από κοινού μετέβησαν στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου και κατέθεσαν το πορτοφόλι μαζί με τα χρήματα στον αξιωματικό υπηρεσίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η ΕΡΤ Χανίων. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο κτίριο, έδωσαν τα συγχαρητήρια τους στα παιδιά για αυτή τους την πράξη, ενώ μετά από σύντομη έρευνα εντοπίστηκε ο κάτοχος του πορτοφολιού και αφού ευχαρίστησε τα παιδιά μέσω τηλεφώνου, υποσχέθηκε να τα επισκεφτεί στο Κέντρο Προστασίας για να τα γνωρίσει.

Αξίζει να σημειωθεί, και το τονίζουν και από το Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Νέων ότι τα παιδιά δε σκέφτηκαν στιγμή να κρατήσουν το περιεχόμενο του πορτοφολιού που βρήκαν, παρότι ζουν τη ζωή με μεγάλη δυσκολία και σε ιδιαίτερες συνθήκες τη ζωή στα πρώτα τους χρόνια. Η αγωνία τους ήταν να βρεθεί ο ιδιοκτήτης και να μη θεωρεί ότι το αντικείμενο κατοχής του εκλάπη και να το αναζητά. Είναι μια δυνατή στιγμή που όμως αποδεικνύει ότι υπάρχει ελπίδα ακόμα και στα πιο απρόσμενα μέρη, παρά την προκατάληψη και τις δυσκολίες που ζουν παιδιά χωρίς οικογένεια.

