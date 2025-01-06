Λογαριασμός
Άρτα: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο του νοσοκομείου - Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Στη συνέχεια η γυναίκα ανασύρθηκε με τη χρήση φορείου και μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, έχοντας τις αισθήσεις της

Άρτα Γενικό Νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Άρτα, όταν μια 41χρονη γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου, στον ακάλυπτο χώρο του 2ου ορόφου.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες. Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία η γυναίκα ανασύρθηκε με τη χρήση φορείου και μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, έχοντας τις αισθήσεις της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της πτώσης ή την κατάσταση της υγείας της.

