Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Άρτα, όταν μια 41χρονη γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου, στον ακάλυπτο χώρο του 2ου ορόφου.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες. Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία η γυναίκα ανασύρθηκε με τη χρήση φορείου και μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, έχοντας τις αισθήσεις της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της πτώσης ή την κατάσταση της υγείας της.

Πηγή: skai.gr

