Προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανίων στον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στον Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος στον Λιμένα Πειραιά, σήμερα Δευτέρα 6-1-2025, έχει προγραμματίσει η Τροχαία.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διακοπές της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω οδικά τμήματα, ως εξής:

Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και Δεξαμενή, Δήμου Αθηναίων

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.

Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.

Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της.

Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής.

Φωκυλίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.

Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.

Ηρακλείτου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.

Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.

Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος στον Λιμένα Πειραιά

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 13.00΄, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06.00΄ έως 13.00΄, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως.

Ακτή Μιαούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού.

Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Ακτή Μιαούλη.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

