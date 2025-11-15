Λογαριασμός
Toυριστικό λεωφορείο έπεσε σε μπάρες στην Υλίκη – Έξι τραυματίες (φωτογραφίες)

Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να χτυπήσει στις διαχωριστικές μπάρες και να συρθεί, λόγω ταχύτητας, για πολλά μέτρα

UPDATE: 13:44
λεωφορείο

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται και οι 5 επιβάτες και ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου που τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11) προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Υλίκης.

Το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να χτυπήσει στις διαχωριστικές μπάρες και να συρθεί, λόγω ταχύτητας, για πολλά μέτρα.

Τόσο ο οδηγός όσο και οι πέντε επιβάτες που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Θήβας. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες η πρόσκρουση του λεωφορείου στις μπάρες ήταν σφοδρή ενώ έσπασε και ο μπροστινός τροχός του λεωφορείου.

Δείτε φωτογραφίες:

λεωφορείο

λεωφορείο

Πηγή: skai.gr

TAGS: λεωφορείο Θήβα
