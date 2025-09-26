Λογαριασμός
Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στο κέντρο του Ηρακλείου

Η πτώση σημειώθηκε σε ιδιωτικό χώρο και οι μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο για τον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού.

Περιπολικό ελληνικής αστυνομίας

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου. Άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ηράκλειο μπαλκόνι κατάρρευση
