Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στο κέντρο του Ηρακλείου

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου. Άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

Η πτώση σημειώθηκε σε ιδιωτικό χώρο και οι μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο για τον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

