Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Ενημέρωση γονέων σε επτά επίπεδα πληροφόρησης

Τα ολιγομελή και ομοιογενή μας τμήματα, το 60λεπτο μάθημα για τους μαθητές μας, τα 66 βιβλία συγγραφέων καθηγητών μας, τα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων, τα στατιστικά αποτελέσματα των διαγωνισμάτων προσομοίωσης με την απόκλιση των μαθητών από το Μ.Ο. κάθε διαγωνίσματος και συνολικά το σύστημα επιτυχίας που εφαρμόζουμε σε όλα μας τα παραρτήματα, επιτυγχάνει υπερδιπλάσια ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούσαν το όραμα του Μαθηματικού, ιδρυτή και προέδρου του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ κ. Θοδωρή Καλαϊτζίδη και συνθέτουν την πληρέστερη εκπαιδευτική πρόταση στον φροντιστηριακό χώρο.

Στα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ πραγματοποιούνται ενημερώσεις γονέων σε καθημερινή βάση (με προσωπικό κωδικό γονέα μέσω διαδικτύου), σε εβδομαδιαία βάση (με πρόγραμμα καθηγητών), σε μηνιαία (τηλεφωνική επικοινωνία υπεύθυνων τμημάτων), αλλά και σε ετήσια βάση (με 3 ημέρες γονέων).

Η ενημέρωση γονέων στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Καθημερινές Απουσίες

Η γραμματεία του Φροντιστηρίου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ενημερώνει τους γονείς / κηδεμόνες στο πρώτο 10λεπτο καθυστέρησης των μαθητών

Καθημερινή Ενημέρωση

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθημερινά για την επίδοση του μαθητή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, αμέσως μετά το τέλος κάθε μαθήματος

Online 24ωρη ενημέρωση μέσα από το site diakrotima.gr

Πρόγραμμα επισκέψεων ή τηλεφωνικής ενημέρωσης που δέχονται οι καθηγητές τους γονείς εντός του κέντρου για να μιλήσουν μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί!

Μηνιαία on line Ενημέρωση

O γονιός κάθε μήνα ενημερώνετε αναλυτικά για:

Απουσίες

Προφορικός βαθμός

Βαθμός γραπτών εργασιών

Βαθμοί διαγωνισμάτων

Παρατηρήσεις επίδοσης

Μηνιαία τηλεφωνική Ενημέρωση

Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος τηλεφωνεί κάθε μήνα ο ίδιος προσωπικά στους γονείς των μαθητών του και τους ενημερώνει για τη συνολική πρόοδο του μαθητή και ενημερώνεται από τους γονείς για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί!

Ετήσια Ενημέρωση

3 φορές το έτος, στις Ημέρες Γονέων, μοιράζονται τα δελτία προόδου των μαθητών και ενημερώνονται προσωπικά οι γονείς από τη διεύθυνση του κέντρου και τους καθηγητές, για τη συνολική πρόοδο του μαθητή!

Συνεχής Ενημέρωση

Όλοι εμείς, στα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, θα είμαστε πάντα δίπλα σας για οτιδήποτε χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της χρονιάς!

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δίπλα στην ελληνική οικογένεια για την σχολική περίοδο 2025-2026 κρατούν τις τιμές σταθερές και δεν κάνουν καμία αύξηση διδάκτρων.

Γιατί η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια.

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης και επιτυχίας που συνιστούν τη μέθοδο εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες να κλείσετε ένα ραντεβού γνωριμίας μαζί μας η να δείτε ποιο κέντρο μας σας εξυπηρετεί εδώ

www.diakrotima.gr

