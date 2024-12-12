Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και τρία πλημμελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες την Τετάρτη από τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Τούρκους για το οπλοστάσιο στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα στους οχτώ Τούρκους υπηκόους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Διακεκριμένη παράνομη κατοχή και εμπορία όπλων για διάθεση προς τρίτα πρόσωπα (κακούργημα)

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κακούργημα)

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών (πλημμέλημα)

Παράνομη είσοδο στη χώρα (πλημμέλημα)

Οργάνωση με άλλους για διάπραξη κακουργημάτων (πλημμέλημα)

Οι οχτώ συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία.

Η επιχείρηση της Τετάρτης είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, ωστόσο η μαφιόζικη επίθεση στη Γλυφάδα την επιτάχυνε.

