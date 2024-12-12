Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το περιστατικό με τον 12χρονο μαθητή Γυμνασίου της Αμαλιάδας, ο οποίος χθες το μεσημέρι κατανάλωσε ισχυρή ποσότητα αλκοόλ σε ώρα διαλείμματος στο σχολείο, με συνέπεια να διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο μαθητής υπεβλήθη σε πλύση στομάχου και είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο το συμβάν προκάλεσε την παρέμβαση του Εισαγγελέα Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews ο μαθητής φέρεται να ήπιε περίπου μισό λίτρο τσίπουρο που είχε μαζί του σε μπουκαλάκι στο πλαίσιο του «drinkchallenge», μιας ιδιότυπης τάσης που έχει αναπτυχθεί στo tiktok, όπου τα παιδιά διαγωνίζονται για το ποιος αντέχει να καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ.

Ωστόσο, η κατανάλωση του αλκοόλ από τον μαθητή είχε ως συνέπεια να χάσει βαθμιαία τις αισθήσεις του και να βρεθεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Όταν έγινε αντιληπτός από τους εκπαιδευτικούς, ειδοποιήθηκε η σχολική νοσηλεύτρια και ταυτόχρονα κλήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Συναγερμός στο σχολείο

Οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο όταν είδαν τον 12χρονο να χάνει τις αισθήσεις του. Άμεσα κινητοποιήθηκε η σχολική νοσηλεύτρια, που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον μαθητή πριν κληθεί ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, η κατάσταση του παιδιού σταθεροποιήθηκε.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς» η διευθύντρια του σχολείου που πηγαίνει ο 12χρονος, κ. Άννα Κοκκίνου ανέφερε πως: «…θορυβηθήκαμε πάρα πολύ γιατί προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε το παιδί kαι δεν ξέραμε γιατί του συνέβαινε αυτό. Ήταν ψιλοζαλισμένο. Μετά ανακαλύψαμε όπως και το ίδιο είπε ότι είχε φέρει αλκοόλ από το σπίτι μέσα σε μπουκαλάκι νερού και το είχε πιει».

Πηγή: skai.gr

