Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η λήψη των οργάνων του 14χρονου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του την περασμένη Τετάρτη από τον ποταμό Άραχθο. Η επέμβαση είχε ξεκινήσει τα ξημερώματα της Κυριακής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ θα ακολουθήσει η αντίστοιχη διαδικασία και για τον 12χρονο φίλο του, ο οποίος είχε ανασυρθεί και αυτός χωρίς τις αισθήσεις από το ποτάμι.

Οι νεφροί και το ήπαρ μεταφέρθηκαν στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο στην Αθήνα και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταμοσχευθούν σε συμβατούς λήπτες.

Η διαδικασία λήψης των οργάνων ολοκληρώθηκε με την αφαίρεση των κερατοειδών που μεταφέρονται με ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα, επίσης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης των οργάνων και του 12χρονου.

