Με εντολή της ΕΛΑΣ θα κλείσει σήμερα το απόγευμα ο σταθμός Σύνταγμα του Μετρό.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός Σύνταγμα θα κλείσει στις 18:00 και οι συρμοί θα διέρχονται μέχρι νεοτέρας από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Σημειώνεται ότι στις 19:00 έχει διοργανωθεί συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της Ημέρας Παγκόσμιας Δράσης για την Παλαιστίνη.

Πηγή: skai.gr

