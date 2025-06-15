Με εντολή της ΕΛΑΣ θα κλείσει σήμερα το απόγευμα ο σταθμός Σύνταγμα του Μετρό.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός Σύνταγμα θα κλείσει στις 18:00 και οι συρμοί θα διέρχονται μέχρι νεοτέρας από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Σημειώνεται ότι στις 19:00 έχει διοργανωθεί συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της Ημέρας Παγκόσμιας Δράσης για την Παλαιστίνη.
