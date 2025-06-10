ΑΠΘ: Δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για την ανάδειξη πρύτανη

Χωρίς να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη πρύτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΠΘ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, για την ανάδειξη του πρύτανη. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία και ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι για το αξίωμα του πρύτανη μεταξύ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ είναι, με αλφαβητική σειρά, οι καθηγητές Κυριάκος Αναστασιάδης και Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Ο καθηγητής του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Κυριάκος Αναστασιάδης έλαβε 3 ψήφους και ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Ευστράτιος Στυλιανίδης έλαβε 2 ψήφους, ενώ υπήρξαν και έξι λευκά.

Επειδή στη σημερινή Συνεδρίαση του ενδεκαμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11) για την εκλογή πρύτανη, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί αύριο, Τετάρτη, 11 Ιουνίου, όπου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

