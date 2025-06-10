Δεν υπάρχουν λόγια για το περιστατικό που διαδραματίστηκε το πρωί ανήμερα της μεγάλης γιορτής του Αγίου Πνεύματος στην ιστορική εκκλησία της Παναγίας Δέσποινας Λαμίας.

Όπως καταγράφει το LamiaReport, λίγα λεπτά μετά την έναρξη του πανηγυρικού Όρθρου, ένας νεαρός άνδρας εισέβαλε μαινόμενος στην εκκλησία και κατευθυνόμενος προς το Ιερό έβριζε χυδαία τα Θεία. Μάλιστα περνώντας μέσα από την "Ωραία Πύλη" «μπούκαρε» και στο Ιερό του Ναού, αναζητώντας εκεί τον ιερέα, όπου συνέχισε να βρίζει προκαλώντας σοκ στους λιγοστούς πιστούς που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην εκκλησία.

Ο άντρας συνέχισε να βρίζει γιατί τον είχαν ξυπνήσει οι πρωινές καμπάνες της Εκκλησίας. Δεν υποχώρησε ούτε μπροστά στις παρατηρήσεις των παρευρισκομένων για τη συμπεριφορά του, μιλώντας άσχημα και σε αυτούς.

Ευτυχώς, ο ιερέας χειρίστηκε με ιδιαίτερη ψυχραιμία το θέμα και με πολλή αγάπη μάλιστα στο κήρυγμά του μετά τη Θεία Λειτουργία, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο γεγονός, τονίζοντας ότι η Εκκλησία μας, μπορεί και συγχωρεί ακόμη και τόσο άσχημες συμπεριφορές.

Πηγή: skai.gr

