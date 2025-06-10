Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στο Μέτρο 23, όσων γεωργών η παραγωγή του 2024, έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και είναι μειωμένη, τουλάχιστον κατά 30%.

Συγκεκριμένα, ύστερα από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ Δημήτρη Παπαγιαννίδη και το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Στρατάκο, σήμερα, 10/6/2025, εκδόθηκε η πρόσκληση(Αρ. πρωτ. 153616 και ΑΔΑΨΗΠΠ4653ΠΓ-ΒΟ1) για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022.

Στόχος του Μέτρου είναι η άμεση αντιμετώπιση των δυσκολιών ρευστότητας, που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί λόγω φυσικής καταστροφής, είτε άμεσα στο εισόδημά τους από τη μείωση της παραγωγής, είτε έμμεσα ως αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω των ενεργειών, στις οποίες πρέπει να προβούν λόγω των καταστροφικών αιτίων.

Το Μέτρο 23 εφαρμόζεται στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις επίσημα αναγνωρισμένες φυσικές καταστροφές των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας, των έντονων βροχοπτώσεων και του χαλαζιού, κατά μόνας ή σε συνδυασμό, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, για συγκεκριμένες καλλιέργειες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενότητα 1.3.1 της Πρόσκλησης με αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγής ή/και του σχετικού δυναμικού παραγωγής τουλάχιστον κατά 30 %.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (178.500.000,00 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Το εφάπαξ ποσό στήριξης για κάθε δικαιούχο είναι το γινόμενο των επιλέξιμων εκταρίων/κυψελών, που κατέχει, επί ένα ενιαίο ποσό ανά εκτάριο/κυψέλη για κάθε σχετικό τομέα/καλλιέργεια, το οποίο προσδιορίζεται στη Πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο της παρούσας, υποβάλλουν προς την ΕΥΕ ΑΕ&ΤΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου.

Έναρξη για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η 10/6/2025 και λήξη η 17/06/2025.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στον ιστότοπο: https://measure23.opekepe.gov.gr/Measure23/ .

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης είναι διαθέσιμο και αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εγγραφής.

