Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε Καβάλα, Σύρο και Ροδόπη - «Σηκώθηκαν» αεροσκάφη και ελικόπτερο (Βίντεο)

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ - Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε στη Ροδόπη

UPDATE: 14:38
Φωτιά στην Καβάλα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Καλαμίτσα Καβάλας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Την ίδια ώρα, πυρκαγιά σημειώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Χρούσα Σύρου όπου κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά εκδηλώθηκε και σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Ασώματοι, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Καβάλα Ροδόπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark