Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Καλαμίτσα Καβάλας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Την ίδια ώρα, πυρκαγιά σημειώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Χρούσα Σύρου όπου κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά εκδηλώθηκε και σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Ασώματοι, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

