Ακρωτηριασμός 33χρονου στη Θεσσαλονίκη: Ο ΟΣΕ απαντά ότι θα διερευνηθεί το συμβάν

Ότι «το συμβάν θα διερευνηθεί με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία από τον Οργανισμό» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ σχετικά με τον ακρωτηριασμό του 33χρονου κλειδούχου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα στις 09:00 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Σίνδου κατά τη διάρκεια ελιγμών εμπορικής αμαξοστοιχίας, κλειδούχος που ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του ΟΣΕ τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσε το ΕΚΑΒ και η ΕΛΑΣ. Το περιστατικό αναφέρθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας, τη ΡΑΣ και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Το συμβάν θα διερευνηθεί με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία από τον Οργανισμό.

Η διοίκηση του ΟΣΕ εκφράζει τη λύπη της για τον τραυματισμό του εργαζόμενού της, ενώ κατά πάγια τακτική βρίσκεται στο πλευρό του και της οικογένειάς του, παρέχοντάς τους κάθε δυνατή βοήθεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.